Российского бойца СВО в гробу доставили в родной город и не смогли захоронить

Российского бойца специальной военной операции (СВО) из Тюмени в цинковом гробу доставили в родной город, но родственники уже почти две недели не могут его захоронить. Об этом пишет 72.RU.

О том, что мужчина получил не совместимое с жизнью ранение в ходе боевых действий стало известно еще 21 июля. Со слов сестры участника СВО, в военном комиссариате 9 августа сообщили, что гроб пришел без документов, и предложили отдать солдата для проведения траурной церемонии под ответственность матери.

«Потом пришла информация, что документы у сопровождающего, но как его зовут в военкомате не знают и сказать не могут. Мы спросили, есть ли возможность отдать дубликат медицинского заключения, и нам сказали, что отправят документ транспортной компанией в течение трех дней», — рассказала собеседница издания.

Она отметила, что документы не получены до сих пор — в части, где служил россиянин, якобы ответили, что бумаги направили в Центр опознания в Ростове, а там уверяют, что заключение было в транспортировочном ящике.

В военкомате Калининского и Центрального округа Тюмени прокомментировали ситуацию, заявив, что семье было предложено провести церемонию прощания еще 12 августа, но родственники отказались, сославшись на то, что до сих пор не получили медицинскую справку.

Ранее сообщалось, что сестра другого участника СВО попросила командование не передавать гроб по одной причине — из-за споров с его женой о месте захоронения россиянина.

