Россиянка попросила командование не выдавать бойца СВО для захоронения по одной причине

На Урале сестра бойца СВО подала в суд на его жену из-за места захоронения

Сестра участника специальной военной операции (СВО) Артема Вшивкова попросила командование не передавать гроб по одной причине — из-за споров с его женой о месте захоронения россиянина. Об этом пишет E1.

Боец с позывным Калычар принимал участие в СВО с 2022 года — сначала в составе ЧВК «Вагнер», а после ранения подписал контракт с Минобороны, имеет награды.

По данным издания, 35-летний Вшивков родился и вырос в Березовском, на Урале в многодетной семье, где у него было семь братьев и сестер. Матери военнослужащего рано не стало, отца также не было рядом. Родителей мальчику заменила его старшая сестра.

Россиянка рассказала, что у нее была доверенность от брата на осуществление финансовых операций. В частности, на зарплату военнослужащего был внесен первый взнос за квартиру в Свердловской области. Однако жена военного выступила против покупки жилплощади.

«В 2024 году брат решил жениться, конечно, мы его поддержали. Хотя он большую часть времени проводил на службе, и они с девушкой толком вместе не жили, совместный быт не вели. Но решил завести семью — хорошо. Про квартиру мы тоже обсудили, что пусть будет свой угол на родине. Весь год мы с мужем гасили платежи за эту квартиру, а спустя несколько месяцев его жена стала мне писать, что им нужны деньги, квартиру надо продать», — вспомнила собеседница издания.

С ее слов, якобы после отказа жена участника СВО затаила обиду на его родственников. Вскоре после этого разговора стало известно, что Артем не вернется с фронта. О судьбе военнослужащего сообщили его сестре, а та передала информацию супруге.

Между сестрой и женой бойца СВО возник спор из-за места проведения траурной церемонии. Родственники выступали за то, чтобы могила Артема была на родине, а жена настаивала на Краснодарском крае. «Здесь вся его жизнь была, близкие, которые хотят проститься. Если за выплаты она переживает, так никто на эти деньги не претендовал. Она потом выйдет замуж, переедет, а кто будет ухаживать за могилой?, — возмутилась сестра военнослужащего.

Чтобы показать, как много людей хотят проститься с бойцом в родном городе, сестра собрала его друзей и близких у Вечного огня. Выразить поддержку пришли около 50 человек с постерами и просьбами: «Верни Артема».

Сестра также через суд намерена доказывать, что брак был фиктивным, поскольку совместно нажитого имущества у супругов не было, а отпуска военнослужащий проводил с семьей на Урале. «В его жизни она никак не участвовала», — заявила она.

Россиянка уже наняла адвоката и направила обращение командиру воинской части с требованием о приостановке процедуры выдачи цинкового гроба.

Ранее невеста бойца СВО из Краснодарского края рассказала, что сотрудники службы ритуальных услуг положили военного в гроб обнаженным и с черным пакетом на голове.