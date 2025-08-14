Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:05, 14 августа 2025Россия

Россиянка попросила командование не выдавать бойца СВО для захоронения по одной причине

На Урале сестра бойца СВО подала в суд на его жену из-за места захоронения
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: страница Алены Вшивковой во «Вконтакте»

Сестра участника специальной военной операции (СВО) Артема Вшивкова попросила командование не передавать гроб по одной причине — из-за споров с его женой о месте захоронения россиянина. Об этом пишет E1.

Боец с позывным Калычар принимал участие в СВО с 2022 года — сначала в составе ЧВК «Вагнер», а после ранения подписал контракт с Минобороны, имеет награды.

По данным издания, 35-летний Вшивков родился и вырос в Березовском, на Урале в многодетной семье, где у него было семь братьев и сестер. Матери военнослужащего рано не стало, отца также не было рядом. Родителей мальчику заменила его старшая сестра.

Россиянка рассказала, что у нее была доверенность от брата на осуществление финансовых операций. В частности, на зарплату военнослужащего был внесен первый взнос за квартиру в Свердловской области. Однако жена военного выступила против покупки жилплощади.

«В 2024 году брат решил жениться, конечно, мы его поддержали. Хотя он большую часть времени проводил на службе, и они с девушкой толком вместе не жили, совместный быт не вели. Но решил завести семью — хорошо. Про квартиру мы тоже обсудили, что пусть будет свой угол на родине. Весь год мы с мужем гасили платежи за эту квартиру, а спустя несколько месяцев его жена стала мне писать, что им нужны деньги, квартиру надо продать», — вспомнила собеседница издания.

С ее слов, якобы после отказа жена участника СВО затаила обиду на его родственников. Вскоре после этого разговора стало известно, что Артем не вернется с фронта. О судьбе военнослужащего сообщили его сестре, а та передала информацию супруге.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Между сестрой и женой бойца СВО возник спор из-за места проведения траурной церемонии. Родственники выступали за то, чтобы могила Артема была на родине, а жена настаивала на Краснодарском крае. «Здесь вся его жизнь была, близкие, которые хотят проститься. Если за выплаты она переживает, так никто на эти деньги не претендовал. Она потом выйдет замуж, переедет, а кто будет ухаживать за могилой?, — возмутилась сестра военнослужащего.

Чтобы показать, как много людей хотят проститься с бойцом в родном городе, сестра собрала его друзей и близких у Вечного огня. Выразить поддержку пришли около 50 человек с постерами и просьбами: «Верни Артема».

Сестра также через суд намерена доказывать, что брак был фиктивным, поскольку совместно нажитого имущества у супругов не было, а отпуска военнослужащий проводил с семьей на Урале. «В его жизни она никак не участвовала», — заявила она.

Россиянка уже наняла адвоката и направила обращение командиру воинской части с требованием о приостановке процедуры выдачи цинкового гроба.

Ранее невеста бойца СВО из Краснодарского края рассказала, что сотрудники службы ритуальных услуг положили военного в гроб обнаженным и с черным пакетом на голове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Президент России дал первый комментарий о саммите

    Группе «Сплин» захотели запретить зарабатывать в России

    На Артемия Лебедева подали в суд

    Белый дом раскрыл позицию Трампа по антироссийским санкциям

    Белый дом раскрыл планы Трампа на встречу с Путиным

    В России предрекли ВСУ ответ за атаки на Ростов-на-Дону и Белгород

    Россиянка попросила командование не выдавать бойца СВО для захоронения по одной причине

    Россияне заинтересовались одним видом кредитов

    Мединский заявил о приеме Киевом только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных

    Жена Диброва улучшила внешность на фоне развода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости