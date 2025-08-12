Возлюбленная положенного в гроб с мешком на голове ветерана СВО записала видеообращение

Невесте бойца СВО отказали в возбуждении дела, он был в гробу с мешком на голове

Возлюбленная положенного в гроб с мешком на голове ветерана специальной военной операции записала видеообращение. Его опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

О ситуации, возмутившей родственников ветерана, стало известно в конце июля. То, что тело ветерана не подготовлено к погребению, выяснилось уже на кладбище.

На видео невеста мужчины (пара готовилась к свадьбе и даже купила обручальные кольца) заявила, что ей было отказано в возбуждении уголовного дела. «На мое заявление приехал участковый (...) и написал нам отказное, что все сделано правильно», — рассказала она. «Получается, что так можно в нашей стране», — резюмировала россиянка.

Ранее в Башкирии сотрудники ритуальной организации выдали родственникам тело другого человека. В это же время другая семья по пути на кладбище обратила внимание на синюю руку человека в гробу. Речь идет о татуировке, которой никогда не было у их родственника. К этому времени одного из россиян уже успели похоронить.