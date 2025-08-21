Акции «Самолета» резко упали на фоне обысков в офисах компании

Акции «Самолета» упали на 12 % на фоне обысков в петербургских офисах компании

Акции группы компаний «Самолет» упали в четверг более чем на 12 процентов на фоне сообщений о претензиях к ней Следственного комитета России (СКР) и прошедших в петербургских офисах девелопера обысках. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На минимуме бумаги падали с утренних 1260 рублей за штуку до 1106 рублей. К моменту написания материла их стоимость отыграла больше половины резкого падения, опускаясь на 5,04 процента, до 1196,5 рубля.

На долговом рынке облигации «Самолета» также показали негативную динамику, пишет РБК, отмечая, что падение цен произошло во всех семи выпусках его бондов.

Петербургское управление СКР заявило 21 августа о возбуждении уголовных дел о мошенничестве в связи с ситуацией вокруг ЖК «Новое Колпино» и «Курортный Квартал» и о проведении указанных следственных действий.

В ведомстве сообщили, что, согласно имеющимся у него данным, неустановленные лица из числа руководителей застройщиков получили от граждан деньги на основании договоров долевого участия, но в установленный законом срок свои обязательства по сдаче и вводу в эксплуатацию жилья не исполнили.