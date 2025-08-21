Мир
05:45, 21 августа 2025Мир

Экс-глава МИД Австрии раскритиковала фон дер Ляйен из-за Украины

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Reuters

Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о недопустимости менять границы Украины силой. Слова Кнайсль приводит РИА Новости.

Кнайсль раскритиковала фон дер Ляйен из-за Украины и подчеркнула, что в Евросоюзе живут иллюзиями, фантазиями и морализмом, выдвигая подобные тезисы.

«Ее заявления о том, что границы нельзя менять, которые она постоянно делает … показывают минимум знания или восприятия у фон дер Ляйен или того, кто пишет ей тексты… ЕС потерялся в фантазиях, иллюзиях, морализме, если позволите», — сказала экс-глава МИД Австрии.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европе тоже нужны гарантии безопасности. Она также подчеркнула, что европейские чиновники считают, что прийти к миру на Украине можно только силой.

