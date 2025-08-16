Мир
07:48, 16 августа 2025Мир

«Россия — очень большая держава. А Украина — нет». Трамп высказался о перспективах мира и дал совет Зеленскому

Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине зависит от Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Президент США Дональд Трамп обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявив, что дальнейшая судьба мирного соглашения зависит от него. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Договоренность по Украине теперь зависит от Зеленского», — сообщил он по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома посоветовал лидеру Киева заключить сделку с «могучей державой».

Я говорю Зеленскому — заключи сделку. Россия — очень большая держава. А Украина — нет.

Дональд Трамппрезидент США

Как считает Трамп, главе Украины следует согласиться, «что это ужасная война, в которой он много теряет». «Урегулирование конфликта будет важным достижением для Путина и Зеленского, забудьте про меня, для них», — указал президент Соединенных Штатов.

По мнению Трампа, сейчас стороны «довольно близки к сделке», однако Киев способен отказаться от предложения о мире. Также он призвал европейские страны «немного поучаствовать» в урегулировании конфликта на Украине.

РФ и США согласовали гарантии безопасности для Украины

Трамп раскрыл, что во время саммита делегациям удалось во многом согласовать вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины. Американскому президенту задали вопрос, завершится ли конфликт обменом территориями и гарантиями безопасности для Киева, которые не будут связаны с Североатлантическим альянсом. «Я думаю, что это те пункты, которые мы обсуждали. И это те пункты, по которым мы на самом деле в основном договорились», — ответил глава США.

При этом Трамп отказался конкретизировать, в чем заключаются точки согласия и разногласия после переговоров с Путиным. «Я бы не хотел раскрывать это. Думаю, кто-то другой объявит об этом публично», — отметил американский лидер.

Он резюмировал, что после его переговоров с Путиным стала очевидной возможность урегулировать конфликт на Украине за «достаточно короткое» время.

К переговорам России и США приготовились подключить Украину

Путин заявил о стремлении завершить конфликт на Украине. Он отметил, что с американским коллегой у них сложился хороший и доверительный контакт. «И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — и чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине», — подчеркнул российский лидер.

После этого Трамп раскрыл, что стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, Путина и Зеленского. По его словам, оба лидера хотят его присутствия на переговорах. Он также высказал мнение, что появился очень хороший шанс на достижение сделки по Украине.

Однако в Киеве назвали состоявшийся саммит «очень странной ситуацией», поскольку США еще не выходили на связь с Зеленским. А один из украинских источников издания Financial Times и вовсе описал встречу Путина и Трампа как «ничегобургер», сочтя прогресс в переговорах незначительным.

