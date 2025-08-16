Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:08, 16 августа 2025Мир

Трамп отказался отвечать на один вопрос о переговорах с Путиным

Трамп в интервью Fox News отказался говорить о разногласиях с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос, в чем заключаются точки согласия и разногласия после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Он высказался об этом в интервью каналу Fox News.

«Нет, я бы не хотел сообщать это. Думаю, кто-то другой объявит об этом публично. Но я не хочу этого делать», — ответил американский лидер. Как указал Трамп, он хочет посмотреть, удастся ли в будущем уладить этот вопрос.

По итогам саммита глава Белого дома сообщил, что сделки пока нет. Он отметил, что стороны согласились во многих вопросах, однако указал, что во время переговоров было несколько пунктов, в том числе достаточно важных, по которым достичь договоренностей не удалось.

Ранее Путин оценил прошедшие переговоры с Трампом. По его словам, беседа прошла в конструктивной и уважительной атмосфере. С обеих сторон был настрой на результат, добавил Путин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выиграл еще время». Как на Украине оценили встречу Путина и Трампа?

    Американский журналист пришел в восторг от подарка российского коллеги

    Трамп рассказал об «очень интересном» заявлении Путина

    Трамп отказался отвечать на один вопрос о переговорах с Путиным

    Трамп рассказал о предоставленном Путиным документе

    Трамп заявил о возможности закончить конфликт на Украине за «достаточно короткий» срок

    Трамп высказался о согласовании с Путиным гарантий безопасности для Украины

    Трамп оценил вероятность введения пошлин против России и ее партнеров

    В США увидели угрозу в адрес Путина в одном жесте Трампа

    Трамп пообещал подумать над усилением давления на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости