Трамп отказался отвечать на один вопрос о переговорах с Путиным

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос, в чем заключаются точки согласия и разногласия после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Он высказался об этом в интервью каналу Fox News.

«Нет, я бы не хотел сообщать это. Думаю, кто-то другой объявит об этом публично. Но я не хочу этого делать», — ответил американский лидер. Как указал Трамп, он хочет посмотреть, удастся ли в будущем уладить этот вопрос.

По итогам саммита глава Белого дома сообщил, что сделки пока нет. Он отметил, что стороны согласились во многих вопросах, однако указал, что во время переговоров было несколько пунктов, в том числе достаточно важных, по которым достичь договоренностей не удалось.

Ранее Путин оценил прошедшие переговоры с Трампом. По его словам, беседа прошла в конструктивной и уважительной атмосфере. С обеих сторон был настрой на результат, добавил Путин.