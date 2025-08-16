Трамп назвал окончание конфликта на Украине достижением для Путина и Зеленского

Трамп назвал окончание конфликта на Украине важным достижением для Путина

Окончание конфликта на Украине ознаменует собой важное достижение, как для главы России Владимира Путина, так и для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью каналу Fox News высказался американский лидер Дональд Трамп.

Как считает Трамп, главе Украине следует согласиться, «что это ужасная война». «Окончание конфликта будет важным достижением для них, забудьте про меня, для них», — указал президент Соединенных Штатов.

Помимо этого, Трамп обратился к Зеленскому, заявив, что дальнейшая судьба мирного соглашения зависит от него. Он посоветовал лидеру Киева заключить сделку с «могучей державой».

Ранее Трамп дал оценку завершившемуся саммиту с Путиным. По его мнению, встреча прошла «на десятку» по десятибалльной шкале. В свою очередь, Путин оценил состоявшийся диалог как «очень хороший».