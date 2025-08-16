Мир
04:58, 16 августа 2025Мир

Трамп заявил о возможности закончить конфликт на Украине за «достаточно короткий» срок

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Will Oliver / Pool via CNP / Global Look Press

Урегулирование конфликта на Украине теперь можно добиться за «достаточно короткое» время. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

О сроках завершения конфликта глава государства высказался после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, прошедшим на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Беседа политиков продлилась 2 часа 45 минут.

По итогам встречи Трамп заявил, что дальнейшая судьба мирного соглашения зависит от президента Украины Владимира Зеленского. Он призвал его согласиться на сделку с Россией, отметив, что Зеленский многое теряет в конфликте.

