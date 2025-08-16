Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:15, 16 августа 2025Мир

На Украине назвали встречу Путина и Трампа «ничегобургером»

FT: Зеленский пока не получал информации от Трампа после его встречи с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ben Stansall / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пока не получал информации от главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент Financial Times (FT) Кристофер Миллер, ссылаясь на источник, близкий к украинскому лидеру.

По словам собеседника издания, США еще не выходили на связь с Зеленским. Он назвал ситуацию «очень странной».

По предварительным данным команды украинского президента, на саммите РФ и США был достигнут «незначительный прогресс», пишет газета. Другой украинский источник FT назвал встречу «ничегобургером».

Ранее сообщалось, что украинский лидер поручил разведке выяснить намерения России на встрече Трампа и Путина, которая состоялась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сделки нет». Путин и Трамп подвели итоги переговоров. Саммит на Аляске завершился

    Результаты переговоров с Путиным для Трампа оценили одной фразой

    Врач рассказал о вреде кофе натощак

    Трамп оценил завершившийся саммит с Путиным «на десятку»

    Экс-советник Трампа назвал переговоры победой Путина

    На Украине назвали встречу Путина и Трампа «ничегобургером»

    Названа сильная сторона Путина на переговорах с Трампом

    Путин завершил визит на Аляску

    Раскрыта длительность выступления Путина и Трампа на пресс-конференции в США

    В США указали на необычную деталь во время встречи Трампа с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости