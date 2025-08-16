На Украине назвали встречу Путина и Трампа «ничегобургером»

FT: Зеленский пока не получал информации от Трампа после его встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский пока не получал информации от главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент Financial Times (FT) Кристофер Миллер, ссылаясь на источник, близкий к украинскому лидеру.

По словам собеседника издания, США еще не выходили на связь с Зеленским. Он назвал ситуацию «очень странной».

По предварительным данным команды украинского президента, на саммите РФ и США был достигнут «незначительный прогресс», пишет газета. Другой украинский источник FT назвал встречу «ничегобургером».

Ранее сообщалось, что украинский лидер поручил разведке выяснить намерения России на встрече Трампа и Путина, которая состоялась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.