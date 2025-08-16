Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:15, 16 августа 2025Мир

Трамп заявил о начале подготовки встречи с Путиным и Зеленским

Трамп заявил о начале подготовки трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, оба лидера хотят его присутствия на переговорах. Трамп также высказал мнение, что имеется очень хороший шанс на достижение договоренности по Украине.

15 августа состоялся саммит Трампа и Путина. Встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, и длилась два часа 45 минут в формате «три на три». К главе Белого дома присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к российскому лидеру — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выиграл еще время». Как на Украине оценили встречу Путина и Трампа?

    Трамп отказался отвечать на один вопрос о переговорах с Путиным

    Трамп рассказал о предоставленном Путиным документе

    Трамп заявил о возможности закончить конфликт на Украине за «достаточно короткий» срок

    Трамп высказался о согласовании с Путиным гарантий безопасности для Украины

    Трамп оценил вероятность введения пошлин против России и ее партнеров

    В США увидели угрозу в адрес Путина в одном жесте Трампа

    Трамп пообещал подумать над усилением давления на Россию

    Трамп призвал Зеленского признать потери в конфликте

    Трамп высказался о ядерном потенциале России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости