Трамп заявил о начале подготовки встречи с Путиным и Зеленским

Трамп заявил о начале подготовки трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, оба лидера хотят его присутствия на переговорах. Трамп также высказал мнение, что имеется очень хороший шанс на достижение договоренности по Украине.

15 августа состоялся саммит Трампа и Путина. Встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, и длилась два часа 45 минут в формате «три на три». К главе Белого дома присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к российскому лидеру — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

