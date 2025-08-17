Мир
17:20, 17 августа 2025

В Европе заявили о желании получить гарантии безопасности для себя

Глава ЕК Фон дер Ляйен: Европе нужны гарантии безопасности
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bart Biesemans / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе тоже нужны гарантии безопасности. Соответствующее заявление политик сделала на экстренной совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, трансляция доступна на YouTube.

«Сильные гарантии безопасности нужны для защиты жизненных интересов безопасности и Украины, и Европы», — указала она.

По мнению Фон дер Ляйен, нельзя накладывать ограничения на Вооруженные силы Украины. Также глава ЕК пообещала нарастить военные усилия Европы для роста военных возможностей Украины и стран Евросоюза, а также для усиления украинской военной промышленности.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова с иронией прокомментировала заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на экстренной совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

