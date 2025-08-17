Захарова с иронией прокомментировала совместные заявления главы Еврокомиссии с Зеленским

Представитель МИД Захарова: Урсула знает, о чем говорит

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на экстренной совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Российский дипломат опубликовала совместное фото украинского лидера с главой ЕК. Последняя на снимке стоит за трибуной с широко разведенными руками.

«Урсула знает, о чем говорит», — подписала снимок Захарова.

Ранее Захарова призвала участников встречи «коалиции желающих» не забыть салфетки и ложечки. Таким образом дипломат прокомментировала планы провести по итогам американо-российского саммита на Аляске очередное заседание «коалиции желающих» для обсуждения дальнейших шагов по украинскому вопросу.