Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:06, 17 августа 2025Мир

Захарова с иронией прокомментировала совместные заявления главы Еврокомиссии с Зеленским

Представитель МИД Захарова: Урсула знает, о чем говорит
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на экстренной совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Российский дипломат опубликовала совместное фото украинского лидера с главой ЕК. Последняя на снимке стоит за трибуной с широко разведенными руками.

«Урсула знает, о чем говорит», — подписала снимок Захарова.

Ранее Захарова призвала участников встречи «коалиции желающих» не забыть салфетки и ложечки. Таким образом дипломат прокомментировала планы провести по итогам американо-российского саммита на Аляске очередное заседание «коалиции желающих» для обсуждения дальнейших шагов по украинскому вопросу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о готовности России «пойти на уступки по пяти регионам Украины»

    Рубио объяснил отсутствие сделки по Украине на саммите на Аляске

    Трамп заявил о мощном лидере в соседствующей с Россией стране

    Рубио высказался об идее передачи контроля над Донбассом России

    Трамп обвинил американские СМИ в искажении информации о переговорах с Путиным

    Врач оценила достоверность информации об опасности арбузных косточек

    Уиткофф раскрыл договоренность России и США о гарантиях безопасности для Украины

    Зеленского уличили в «подмене понятий по-хуторянски»

    Путин проинформировал об итогах встречи на Аляске лидера одной постсоветской страны

    В Европе заявили о желании получить гарантии безопасности для себя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости