Захарова о встрече коалиции желающих: Не забыли бы салфетки и ложечки для сахара

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова перед предстоящей встречей «коалиции желающих» в своем Telegram-канале напомнила ее основным участникам — канцлеру Германии Фридриху Мерцу, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону — о странном видео, на котором последний прячет в карман пакетик.

«Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы», — написала дипломат.

Таким образом Захарова прокомментировала планы Макрона провести по итогам американо-российского саммита на Аляске очередное заседание «коалиции желающих» для обсуждения дальнейших шагов по украинскому вопросу.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске состоялась в ночь на 16 августа. Главы государств обсудили, в частности, вопросы мирного урегулирования ситуации на Украине.

В мае в сети распространилась видеозапись из вагона поезда со странным поведением Макрона во время поездки в Киев. На записи, опубликованной на YouTube-канале AFP, можно увидеть сидящих за столом Мерца, Стармера и французского лидера в окружении журналистов. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» обратил внимание, что при виде камер и репортеров Макрон быстро убрал со стола подозрительный пакетик с белым веществом, а Мерц схватился за «маленькую лопатку».