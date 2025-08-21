Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:58, 21 августа 2025Культура

Лоза отказался патентовать слово «Плот»

Певец Юрий Лоза отказался патентовать название своего хита «Плот»
Ольга Коровина

Фото: Антон Белицкий / РИА Новости

Российский певец и композитор Юрий Лоза отказался патентовать название своего главного хита «Плот». Музыканта цитирует «Абзац».

«Плот — это все-таки устройство. Я не буду заниматься этой ерундой. На плотах сплавлялись раньше, плавали и сейчас плавают. Я не могу его приватизировать», — объяснил Лоза.

Артист выступил против решения многих артистов патентовать строчки из популярных композиций. Лоза подчеркнул, что фразу «выпьем за любовь» не создавал композитор Игорь Николаев, поскольку она была широко распространена еще до появления одноименной песни.

20 августа стало известно, что Игорь Николаев отсудил у предпринимательницы из Уфы Алии Нуриевой 25 тысяч рублей за шоколадку «Выпьем за любовь» с изображением усатого кота, держащего бокал вина. Артист также зарегистрировал бренд «Привет, Андрей!», под которым сможет продавать вещи, музыку, компьютерные игры и многое другое.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности Путина к встрече с Зеленским при одном условии

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Москвичи поели шаурмы и подхватили сальмонеллез

    Оскорбивший россиян популярный блогер ответил на обвинения в русофобии

    Скат напал на россиянина и оставил ему рваные кровоточащие раны

    Мигрантка заполучила миллионы на схеме с выплатами участнику СВО

    Торгпредство России в Швеции подверглось нападению

    Бензостанция взорвалась в российском регионе

    Лавров анонсировал зарубежный визит Путина

    Родителям первоклассников дали советы по обустройству детской

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости