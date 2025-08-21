Лоза отказался патентовать слово «Плот»

Певец Юрий Лоза отказался патентовать название своего хита «Плот»

Российский певец и композитор Юрий Лоза отказался патентовать название своего главного хита «Плот». Музыканта цитирует «Абзац».

«Плот — это все-таки устройство. Я не буду заниматься этой ерундой. На плотах сплавлялись раньше, плавали и сейчас плавают. Я не могу его приватизировать», — объяснил Лоза.

Артист выступил против решения многих артистов патентовать строчки из популярных композиций. Лоза подчеркнул, что фразу «выпьем за любовь» не создавал композитор Игорь Николаев, поскольку она была широко распространена еще до появления одноименной песни.

20 августа стало известно, что Игорь Николаев отсудил у предпринимательницы из Уфы Алии Нуриевой 25 тысяч рублей за шоколадку «Выпьем за любовь» с изображением усатого кота, держащего бокал вина. Артист также зарегистрировал бренд «Привет, Андрей!», под которым сможет продавать вещи, музыку, компьютерные игры и многое другое.