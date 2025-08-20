Культура
11:29, 20 августа 2025Культура

Игорь Николаев отсудил у россиянки деньги за шоколадку с усатым котом

Shot: Игорь Николаев отсудил у женщины 25 тысяч за шоколадку «Выпьем за любовь»
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Певец и композитор Игорь Николаев отсудил у предпринимательницы из Уфы Алии Нуриевой 25 тысяч рублей за шоколадку «Выпьем за любовь» с изображением усатого кота, держащего бокал вина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, артист еще зимой начал борьбу с продавцами, использующими его запатентованную фразу «Выпьем за любовь». Отмечается, что Нуриева продавала шоколад на разных маркетплейсах, цена за одну штуку достигала 570 рублей.

Изначально певец требовал, чтобы женщина выплатила ему 250 тысяч рублей, пишет канал. «Но Арбитражный суд Республики Башкортостан посчитал сумму завышенной. Теперь уфимке придется заплатить 25 тысяч за нарушение исключительных прав на товарный знак», — говорится в сообщении.

Ранее Игорь Николаев вспомнил, как ему удалось спасти жизнь старшей дочери Юлии.

