Адвокат оценил будущее шоу «Привет, Андрей!» из-за бренда Николаева

Адвокат рассказал о рисках для шоу «Привет, Андрей!» из-за бренда Николаева

Певец и композитор Игорь Николаев, зарегистрировав бренд «Привет, Андрей!», может продавать вещи, музыку, компьютерные игры и многое другое под этим товарным знаком. Сайт «Страсти» выяснил, что произойдет с одноименной передачей ведущего Андрея Малахова.

Адвокат Сергей Жорин объяснил, что регистрацией бренда артист хочет защитить свое имя, чтобы третьи лица не могли использовать выражение для коммерческих целей. Кроме того, это позволит Николаеву хорошо подзаработать.

«Обратите внимание: перечень товаров включает рекламу, IT и даже медицину. Это типичная стратегия "широкой защиты" — регистрировать во множестве сфер, чтобы никто не перехватил бренд», — объяснил Жорин.

В то же время с конца 2017 года на телеканале «Россия-1» идет одноименное шоу Андрея Малахова. Адвокат отметил, что музыкант получает сильные юридические рычаги, если у телеведущего нет оформленных прав на товарный знак. В этом случае Николаев может либо потребовать прекратить использовать название, либо использовать его за деньги.

Тем не менее существует и третий вариант: стороны закрепят права в разных сферах: Малахов — в медиа, Николаев — в музыке/одежде. «То есть теперь мяч на стороне Малахова: либо доказывать свои приоритетные права (если у него были заявки или иные доказательства), либо вступать в переговоры», — заключил юрист.

Ранее Николаев отсудил у предпринимательницы из Уфы 25 тысяч рублей за шоколадку «Выпьем за любовь» с изображением усатого кота, держащего бокал вина.