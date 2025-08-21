Меган Маркл сварила макароны в украшениях на 25 миллионов рублей

Актриса Меган Маркл сварила макароны в украшениях на 25 миллионов рублей

Американская актриса Меган Маркл сварила макароны в роскошных украшениях. На это обратили внимание в Daily Mail.

Супруга принца Гарри поделилась с подписчиками рецептом пасты с лимонным соком. На размещенных кадрах знаменитость готовит блюдо в аксессуарах общей стоимость 237 тысяч фунтов стерлингов (около 25 миллионов рублей). В том числе Маркл надела часы ювелирного дома Cartier, которые ранее принадлежали принцессе Диане.

Кроме того, на телезвезде заметили золотой браслет Cartier Love, браслет люксового бренда Jennifer Meyer и сразу несколько колец, в том числе помолвочное с бриллиантом.

В мае Меган Маркл раскрыла неожиданный способ носить каблуки во время беременности.