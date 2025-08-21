Забота о себе
15:33, 21 августа 2025Забота о себе

Названы провоцирующие стремительный набор веса продукты

Диетолог Швабауэр: Чипсы, сосиски и выпечка с маргарином провоцируют набор веса
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pxhere

Некоторые продукты стоит исключить из рациона, чтобы не набрать лишние килограммы, рассказала врач-диетолог Мария Швабауэр. Провоцирующие стремительное увеличение веса варианты еды она перечислила в беседе с aif.ru.

Прежде всего специалистка посоветовала отказаться от чипсов, сухариков, соленых орешков, сосисок, шпикачек и колбасы. «Никакие сосиски не проходят экспертизу по составу: даже в дорогие изделия добавляют крахмал, хрящи, каррагинан и множество специй, содержащих нитраты и только повышающих аппетит. Калорий много, а белком там и не пахнет — только животные жиры», — объяснила она.

Кроме того, продолжила Швабауэр, набор веса провоцируют выпечка и кондитерские изделия, приготовленные на маргарине: песочное печенье типа «Курабье», вафли, некачественные торты и пирожные. Осторожнее диетолог призвала быть с объемом потребляемых соков и соусов и жаренной в большом количестве масла еды: пирожков, чебуреков, картошки фри.

Ранее диетолог Татьяна Селезнева назвала самый вредный вид кофе. По ее мнению, негативно влияют на организм варианты напитка со сладкими добавками.

