Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:40, 18 августа 2025Забота о себе

Назван самый вредный вид кофе

Диетолог Селезнева: Кофе со сладкими добавками сильнее всего вредит здоровью
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Кофейные напитки — латте, американо, эспрессо и другие — не вредны, но время и объем их употребления могут навредить организму, предупредила диетолог Татьяна Селезнева. Самый вредный вид кофе она назвала в беседе с «Аргументами и фактами».

Врач рекомендовала выпивать не больше двух чашек этого напитка в день. При этом сильнее всего вредят здоровью варианты напитка с различными сладкими добавками, например, сахаром или сиропами. «Стоит помнить, что выпитый на ночь кофе может нарушить сон», — обратила внимание Селезнева.

Также, добавила она, сливки и молоко смягчают действие кофе, но добавляют напитку калорийности.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

Ранее нутрициолог Лариса Никитина раскрыла причины смертельной опасности домашних настоек. По ее словам, подобные напитки стоит употреблять крайне аккуратно, поскольку из-за высокого содержания сахара и спирта они негативно влияют на поджелудочную железу и сосуды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественный России лидер поддержал политику Алиева и Евросоюз. Что об этом известно?

    Инцидент с нападением на охранника ночного клуба в Москве получил последствия

    В Приморье презирающий непогоду леопард попал в объектив фотоловушки

    В ЛНР вспыхнули дачи

    В «Рубине» прокомментировали арест игроков команды по подозрению в изнасиловании

    В Госдуме прокомментировали информацию об отправке кодов подтверждения от банков в Max

    США потребовали от европейцев оплатить гарантии безопасности Украине

    В России подсчитали участников программы долгосрочных сбережений

    Стало известно о попытках ВСУ контратаковать в Сумской области

    Состав делегации Украины на встрече в Белом доме объявили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости