Назван самый вредный вид кофе

Диетолог Селезнева: Кофе со сладкими добавками сильнее всего вредит здоровью

Кофейные напитки — латте, американо, эспрессо и другие — не вредны, но время и объем их употребления могут навредить организму, предупредила диетолог Татьяна Селезнева. Самый вредный вид кофе она назвала в беседе с «Аргументами и фактами».

Врач рекомендовала выпивать не больше двух чашек этого напитка в день. При этом сильнее всего вредят здоровью варианты напитка с различными сладкими добавками, например, сахаром или сиропами. «Стоит помнить, что выпитый на ночь кофе может нарушить сон», — обратила внимание Селезнева.

Также, добавила она, сливки и молоко смягчают действие кофе, но добавляют напитку калорийности.

