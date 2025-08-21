Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:31, 21 августа 2025Путешествия

Путешествующая по миру туристка назвала преимущества России перед другими странами

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Путешественница Саша Коновалова назвала преимущества России перед другими странами, которые она посещала. Наблюдениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Тревел-блогерша, регулярно бывавшая в Турции, Таиланде, ОАЭ и Египте, отметила особенности жизни на Родине, которые ее удивляют. Одной из таких необычных вещей оказалась доставка еды. «Я знаю, что пользуются доставками обеспеченные жители Объединенных Арабских Эмиратов. В Турции шопинг другой. А у нас такое себе могут позволить все», — отметила туристка.

Материалы по теме:
«Жить нужно прямо сейчас» Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
«Жить нужно прямо сейчас»Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
2 марта 2025
Где отдохнуть на Черном море в 2025 году: лучшие места для безопасного отпуска
Где отдохнуть на Черном море в 2025 году:лучшие места для безопасного отпуска
21 июля 2025

Также приятным достижением России она назвала развитые технологии и услуги. «Кассы самообслуживания, пункты выдачи товаров на каждом шагу, роботы-доставщики, оплата улыбкой — во многих странах к этому придут лет через 20 или позже. А у нас уже есть», — подчеркнула путешественница.

Она отметила, что поездки внутри РФ не менее увлекательны, чем за рубежом, из-за многонационального разнообразия. «Очень интересно путешествовать по своей стране и понимать, что всегда можешь найти необычные традиции, особенные региональные блюда и продукты, удивительные достопримечательности», — заметила автор публикации.

Ранее Саша Коновалова побывала в Таиланде и рассказала о самых странных для русского человека обычаях местных жителей. Она отметила, что таиландцы боятся злых духов и строят пороги во всех зданиях, чтобы «маленькие злые демоны не пробрались в дом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс заявил о желании России получить находящуюся под контролем Украины территорию

    США решили минимально участвовать в гарантиях безопасности Украины

    В зону СВО поставили более 20 тысяч российских «Черник»

    В Банке России оценили влияние санкций и ставки на курс рубля

    Внук Зюганова стал замминистром в российском регионе

    Марокканец в поисках лучшей жизни угодил в российский суд

    В Раде назвали условия получения Украиной гарантий безопасности

    Путешествующая по миру туристка назвала преимущества России перед другими странами

    Мужчин с выпирающим животом предупредили о риске не дожить до 60 лет

    В Госдуме высказались о работе для вернувшихся в Россию релокантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости