Россиянам назвали повод для лишения водительских прав при первом нарушении

Юрист Каганюк: За превышение скорости на 60 километров в час могут лишить прав

Превышение скорости на 60 километров в час и более может стать причиной для лишения водительских прав при первом же нарушении. Об этом предупредила член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Кристина Каганюк в беседе с РИА Новости.

Она также напомнила, что поводом забрать права на 1,5 года является оставление места ДТП. Кроме того, удостоверения можно лишиться за выезд на встречную полосу или железнодорожные пути, однако в случае с этими нарушениями правоохранители иногда ограничиваются штрафами.

Ранее в Госдуме захотели лишать автомобилистов водительских прав за создание на дорогах помех для машин скорой помощи. Депутаты внесли соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента 12 мая, однако документ пока не рассматривался.

До этого парламентарии предложили в три раза увеличить штрафы для водителей за парковку на тротуарах. Так, в регионах взыскиваемые с нарушителей суммы предлагается поднять с 1 тысячи до 3 тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 5 тысяч рублей при первом и до 7,5 тысячи рублей при повторном нарушении.