Россиянин станцевал лезгинку посреди дороги и поплатился

Ura.ru: В Тюмени станцевавшего лезгинку посреди дороги мужчину оштрафовали

В Тюмени 22-летний мужчина станцевал лезгинку посреди дороги на центральной улице Республики и поплатился. Его оштрафовали на 500 рублей. Об этом сообщили Ura.ru в объединенной пресс-службе судебной системы российского региона.

По данным агентства, все произошло 15 августа. В ходе судебных разбирательств горожанин пояснил, что в тот день вместе с друзьями остановился на светофоре возле перекрестка улиц Республики — Первомайская. У горожанина было хорошее настроение, он включил музыку и решил потанцевать. Он был уверен, что своим поступком никому не мог помешать.

Его танцы сняли на камеру очевидцы. Мужчина на суде признал вину.

До этого стало известно, что мигрант станцевал с пистолетом в Санкт-Петербурге. Иностранца задержали, в полиции он принес извинения за свою выходку.