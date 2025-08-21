Мир
США решили минимально участвовать в гарантиях безопасности Украины

Колби: США будут минимально участвовать в гарантиях безопасности Украины
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

США будут минимально участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины. Об этом заявил заместитель американского министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби, передает Politico со ссылкой на источники.

«Руководители оборонных ведомств Великобритании, Франции, Германии и Финляндии потребовали от американской стороны раскрыть информацию о том, какие войска и авиасредства она готова предоставить для помощи Украине в достижении мирного соглашения с Россией», — приводит издание слова людей, осведомленных о ходе переговоров.

В ответ Колби сказал, что Вашингтон планирует играть минимальную роль в предоставлении каких-либо гарантий безопасности Украине.

«Становится все более очевидным, что Европа будет осуществлять это на местах. США не взяли на себя никаких обязательств», — рассказал на условиях анонимности дипломат НАТО.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что около десяти стран выразили готовность направить свои войска на Украину в качестве возможных гарантий безопасности. При этом в публикации не уточняется, какие именно государства приняли такое решение.

