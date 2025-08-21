Интернет и СМИ
04:55, 21 августа 2025Интернет и СМИ

В США анонсировали «деликатные переговоры» по Украине

NYT: Рубио в четверг обсудит с европейцами гарантии для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио, который также временно исполняет обязанности советника по нацбезопасности США, встретится в четверг, 21 августа, с советниками по национальной безопасности из стран Европы и Украины. Об этом написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Высокопоставленный представитель администрации США анонсировал, что Рубио проведет «деликатные дипломатические переговоры» с украинскими и европейскими коллегами. Один из чиновников администрации заверил, что встреча определит, «как могут выглядеть гарантии безопасности».

Ранее в США допустили согласование основ сделки до встречи президента России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом высказался вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Все новости