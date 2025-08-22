Лукашенко предрек Европе «глотание пилюли или пристраивание в хвост»

Лукашенко: Европа будет вынуждена проглотить пилюлю в мирном процессе по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Европы будут вынуждены «проглотить пилюлю» в процессе мирных переговоров по Украине. Его слова передает БелТА.

«Им [европейцам] надо к этому процессу как-то подключиться и сыграть свою роль. (...) Они будут вынуждены или проглотить пилюлю, или пристроиться в хвост», — заявил белорусский лидер.

По его словам, в случае серьезных договоренностей по украинском конфликту Европе стоит подключиться к договоренностям и играть свою роль, чем пытаться мешать мирному процессу.

Ранее Лукашенко заявил, что у Белоруссии нет своих «хотелок» в отношении возможных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но их можно организовать в Минске.