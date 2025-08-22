Наука и техника
17:06, 22 августа 2025

Место сборки ракет «Фламинго» нашли по фото

OSINT-специалисты обнаружили место сборки ракет «Фламинго» на Украине
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Специалисты по разведке на основе открытых источников (OSINT) нашли вероятное место сборки крылатых ракет «Фламинго» на Украине по фото. Об этом сообщает Telegram-канал «Война История Оружие».

OSINT-разведчики обратили внимание на особенности помещения, в котором показали работу над ракетами. По ним обнаружили схожее помещение в городе Вишневое в Киевской области.

Отмечается, что над предполагаемым местом сборки ракет находится российский разведывательный дрон «Гербера». Это может указывать на скорое поражение объекта дронами-камикадзе «Герань».

При этом на Украине отрицают, что в указанном помещении находится производство ракет. В частности, украинский специалист по связи Сергей Бескрестнов заявил, что журналистам дали сфотографировать то, что «хотели дать сфоткать».

Ранее Telegram-канала «Воевода вещает» допустил, что «Фламинго» оснастили советскими турбореактивными двигателями семейства АИ-25, которые устанавливали на самолеты L-39.

