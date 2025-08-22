На Западе раскрыли тактическую ошибку Трампа в переговорах с Россией

Politico: Трамп должен был добиваться прекращения огня на переговорах с Россией

Президент США Дональд Трамп должен был добиваться немедленного прекращения огня на переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением в интервью журналу Politico выступил бывший сотрудник Госдепартамента Соединенных Штатов и почетный президент американского Совета по международным отношениям (CFR) Ричард Хаас.

«Я думаю, что это большая тактическая ошибка — исключить прекращение огня и перейти непосредственно к окончательному статусу, потому что это, скорее всего, продлит войну», — сказал ветеран американской дипломатии.

В ноябре 2024 года Хаас назвал слова Трмпа о способности завершить конфликт на Украине за 24 часа хвастовством.