Путешествующий по миру россиянин назвал семь опасных для туристов стран

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
Сомали

Сомали. Фото: sntes / Shutterstock / Fotodom

Путешествующий по миру россиянин Денис Забелин назвал семь стран, в которых опасно находиться туристам. Подробностями он поделился в своем блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

В топ небезопасных регионов, по мнению автора публикации, входит страна в восточной Африке — Сомали. Путешественник рассказал, что территорию этого государства делят кланы, повстанцы и исламистские группировки, которые похищают иностранцев. Подобными практиками славится и Йемен.

Также в список попал Афганистан. «Любая камера или GPS-трекер — повод для задержания. Российский блогер Рустам Шукюров, рискнувший поехать туда, рассказывал, как талибы заставляли его пересаживаться в свою машину, полную вооруженных людей. Последний нашумевший случай — пропажа востоковеда Святослава Каверина, которого на днях обнаружили в изоляторе для иностранцев», — отметил тревел-блогер.

Туриста с рюкзаком в Венесуале Забелин назвал «лакомым куском для уличных банд». А в Центральноафриканской Республике (ЦАР) нет ни одного безопасного уголка, здесь могут напасть на путешественников даже за бутылку чистой воды.

Одной из менее дружелюбных стран оказался и Пакистан. «Чужаков встречают с подозрением. Российские блогеры жалуются на агрессивные проверки полицейских, которые могут отнять камеру и просмотреть все снимки», — подчеркнул мужчина, отметив, что туристическая инфраструктура также отсутствует и в Ираке.

Ранее Денис Забелин описал запретные для туриста в Узбекистане вещи. По его сообщению, там нельзя «одеваться как на пляже в Анапе».

