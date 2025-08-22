Россиянина наказали из-за сатаны

Суд оштрафовал жителя Кургана за публикацию в сети с изображением сатаны

Курганский городской суд оштрафовал местного жителя на 1000 рублей за публикацию в сети с изображением сатаны (движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в России). Как пишет Ura.ru, такая мера наказания впервые была применена в российском регионе.

Агентство напомнило, что Верховный суд России в июле удовлетворил заявление генпрокурора о признании «Международного движения сатанистов» экстремистским и запрете его деятельности на территории страны. Решение означало, что демонстрация связанной с движением символики может подпадать под действие статьи 20.3 КоАП.

В горсуде разъяснили, что курганец опубликовал «фотоизображение символа сатаны» на своей странице во «ВКонтакте».

До этого стало известно, что двух человек заживо погребли на «сатанинском празднике» в Ленинградской области.