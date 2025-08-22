Toyota разъяснила нюансы работы в России

Autonews: Toyota продолжает экспорт в РФ не подпадающих под санкции запчастей

Прекративший в 2022 году официальные поставки и продажи своих автомобилей на территории России японский концерн Toyota до сих пор продолжает экспортировать в РФ запчасти и комплектующие, которые не подпадают под действующие санкции. Об этом заявила старший специалист по корпоративным коммуникациям Toyota Motor Europe Каори Хасэгава. Ее слова приводит Autonews.

Речь идет о продолжении поставок запчастей к уже проданным в России автомобилям, уточнила менеджер компании. Главным приоритетом для Toyota остается соблюдение интересов «своих многочисленных клиентов» в РФ с учетом действующего санкционного режима. «Мы основываемся на наших ценностях и принципах защиты всех заинтересованных сторон», — резюмировала она.

Что касается перспектив возвращения на российский рынок, то руководство компании пока не рассматривает такой сценарий, так как он представляется нереалистичным с учетом действующей геополитической обстановки в мире и сохраняющегося санкционного давления на Россию, отметила Хасэгава.

Весомых предпосылок для полноценного возобновления своей бизнес-деятельности на территории РФ концерн сейчас не видит. По этой причине ожидать начала официальных продаж и поставок новых автомобилей бренда в среднесрочной перспективе не приходится, заключила она. Главным условием для возвращения на российский рынок в компании называли снятие действующих западных санкций с России. Как только это произойдет, сообщал Telegram-канал Mash, японский концерн «будет первым стоять на пороге».