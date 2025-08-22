Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:06, 22 августа 2025Экономика

Toyota разъяснила нюансы работы в России

Autonews: Toyota продолжает экспорт в РФ не подпадающих под санкции запчастей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Toru Hanai / Reuters

Прекративший в 2022 году официальные поставки и продажи своих автомобилей на территории России японский концерн Toyota до сих пор продолжает экспортировать в РФ запчасти и комплектующие, которые не подпадают под действующие санкции. Об этом заявила старший специалист по корпоративным коммуникациям Toyota Motor Europe Каори Хасэгава. Ее слова приводит Autonews.

Речь идет о продолжении поставок запчастей к уже проданным в России автомобилям, уточнила менеджер компании. Главным приоритетом для Toyota остается соблюдение интересов «своих многочисленных клиентов» в РФ с учетом действующего санкционного режима. «Мы основываемся на наших ценностях и принципах защиты всех заинтересованных сторон», — резюмировала она.

Материалы по теме:
Европейские и американские автомобили хотят вернуться в Россию. Подешевеют ли от этого машины?
Европейские и американские автомобили хотят вернуться в Россию.Подешевеют ли от этого машины?
15 марта 2025
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025

Что касается перспектив возвращения на российский рынок, то руководство компании пока не рассматривает такой сценарий, так как он представляется нереалистичным с учетом действующей геополитической обстановки в мире и сохраняющегося санкционного давления на Россию, отметила Хасэгава.

Весомых предпосылок для полноценного возобновления своей бизнес-деятельности на территории РФ концерн сейчас не видит. По этой причине ожидать начала официальных продаж и поставок новых автомобилей бренда в среднесрочной перспективе не приходится, заключила она. Главным условием для возвращения на российский рынок в компании называли снятие действующих западных санкций с России. Как только это произойдет, сообщал Telegram-канал Mash, японский концерн «будет первым стоять на пороге».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину предложили ударить «Орешником» по офису Зеленского. Что ответил президент России?

    В России назвали способный восстановить спрос на овощи фактор

    В российском приграничье появились охотящиеся за людьми «дроны-ждуны»

    Названа самая стильная собака года

    «Это выгодная война». США перестали сообщать союзникам секретные данные о переговорах России и Украины. Что это значит?

    Россиянам объяснили сокращение часов на английский язык в 5–7 классах

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    В Подмосковье заметили осенние следы

    Стало известно место прощания с Ярославом Евдокимовым

    Задержанный по делу о «Северных потоках» украинец показал журналистам один жест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости