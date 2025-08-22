Экономика
14:34, 22 августа 2025Экономика

Ушедший из России автогигант высказался по поводу перспективы возвращения

Autonews: Ушедшая из РФ Toyota не собирается возвращаться в обозримом будущем
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Предпосылок для возвращения японского концерна Toyota на российский авторынок сейчас нет и не предвидится в обозримом будущем. Об этом заявила старший специалист по корпоративным коммуникациям Toyota Motor Europe Каори Хасэгава. Слова менеджера приводит Autonews.

Компания не собирается возобновлять продажи своих автомобилей в РФ в среднесрочной перспективе и начинать экспорт новых машин. В противном случае, подчеркнула Хасэгава, компания понесла бы репутационные риски и нарушила бы действующие ограничения. «В любом случае они (автомобили Toyota — прим. «Ленты.ру») подпадают под санкции», — резюмировала она.

В начале марта 2025 года Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщал, что представители японского концерна организовали секретный VIP-сбор для экс-дилеров в России. В Дубае участников неформального саммита попросили подписать документы о неразглашении и держать информацию о темах обсуждений в секрете.

Однако некоторые детали встречи все же стали известны журналистам. В частности, уточнялось, что Toyota извинилась перед бывшими дилерами в РФ за уход с российского рынка и остановку поставок. При этом представители концерна пообещали экс-партнерам первыми «стоять на пороге», когда ситуация стабилизируется. Главным же условием для возвращения на российский рынок называлось снятие действующих санкций. Впрочем, реализация подобного сценария в обозримом будущем вряд ли возможна, сошлись во мнении эксперты.

