Наука и техника
09:03, 22 августа 2025Наука и техника

В зоне СВО оценили живучесть разведчика Z-16

Командир Сергеев: Разведывательные дроны ZALA успешно возвращаются после атак
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Разведывательные беспилотники ZALA, которые бойцы группировки российских войск «Центр» применяют на покровском направлении, успешно возвращаются после атак противника. Живучесть дронов оценил командир разведывательно-ударного взвода Антон Сергеев в сюжете НТВ.

Дроны ZALA Z-16 круглосуточно ведут разведку позиций ВСУ в зоне СВО, обнаруживая технику и пункты дислокации. Отмечается, что противник в первую очередь пытается вывести из строя разведывательные аппараты. Для этого используют системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дроны-перехватчики.

«Много моментов, когда уходили от атак противника, приводили борта с осколочными повреждениями, заглушенными моторами. Восстанавливаем и дальше пускаем в работу», — сказал командир разведывательно-ударного взвода Антон Сергеев.

Корреспондент Максим Березин рассказал, что современные дроны ZALA получили искусственный интеллект, который сам ищет свободные частоты для полета. Эти диапазоны менее подвержены воздействию систем РЭБ противника.

В мае стало известно, что ZALA модернизировала дроны Z-16 с учетом опыта СВО. Аппарат получил систему противодействия FPV-перехватчикам и новые каналы связи.

