Внучка жестоко отомстила 78-летней бабушке за «мерзкие хлюпающие звуки»

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Hungry_Chain5351 поделилась историей о том, как столкнулась с неожиданной привычкой родной бабушки и жестко ей отомстила. 78-летняя старушка переехала в дом, где жили остальные члены ее семьи, и не только поселилась в комнате с рассказчицей, но и спит с ней в одной кровати.

«Около полугода назад она снова начала общаться с моим дедушкой после 40-летнего перерыва. И после их воссоединения почти каждую вторую ночь она принимается мастурбировать в моем присутствии, когда я даже не сплю. Нет, я не вижу сам процесс, но легко угадываю движения пальцев под простыней и слышу мерзкие хлюпающие звуки, исходящие с ее стороны кровати», — написала автор.

После нескольких неловких попыток поговорить со старушкой о ее привычке внучка наконец смогла выдавить из себя правду. Но спустя пару дней та вернулась к привычному занятию. Потеряв самообладание, девушка тут же вскочила с кровати и наорала на бабушку. Однако еще через два дня ситуация вновь повторилась.

«В расстроенных чувствах я пошла на кухню, взяла чашку, натерла ее перечным соусом и, вернувшись в комнату, попросила бабушку подержать ее, после чего ушла в гостиную. Спустя четверть часа я услышала страшный грохот из комнаты, затем звук удара распахнутой двери моей комнаты о стену и торопливые шаги бабушки в ванную», — похвасталась автор.

На следующий день старушка пожаловалась матери Hungry_Chain5351 на то, что она прикоснулась сначала к чашке с перцем, а после к своим половым органам, из-за чего у нее возникло воспаление. Мать автора назвала дочь «злобной бессердечной стервой», а сама девушка вынуждена с тех пор ночевать в спальне для гостей.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о сложностях профессии альфонса. По словам мужчины, он занимался сексом с богатыми женщинами в обмен на деньги и подарки на протяжении последних 20 лет жизни.

