На Украине обозначили условия для обсуждения территорий с Россией

Кислица: Зеленский готов обсуждать территории в формате нынешней линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать вопросы территорий только в формате нынешней линии фронта и исключительно на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, сообщает NBC News.

«Когда мы говорим о территориальных вопросах, я думаю, президент Зеленский очень ясно дал понять, что готов сесть с президентом Путиным и обсудить их и началом переговоров по территориям является текущая линия соприкосновения», — сказал дипломат.

Также Сергей Кислица положительно оценил работу администрации президента США Дональда Трампа по налаживанию диалога между Россией и Украиной.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и европейских чиновников сообщала, что Киев готов рассмотреть вопрос о признании контроля Российской армии над новыми регионами. При этом, по ее данным, Украина не готова предоставить юридическое признание этих территорий за Россией.