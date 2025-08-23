Бывший СССР
На Украине призвали перенять опыт России в сфере FPV-дронов

Волонтер Берлинская призвала потери от российских «Рубиконов»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские расчеты FPV-дронов «Рубикон» уничтожили тысячи единиц техники, а также самолеты и экипажи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери признала волонтер Мария Берлинская в своем Telegram-канале, призвав перенять опыт России.

«В "Рубиконе" блестящее управление, работают системно, лучший отбор личного состава, подготовка, обеспечение всеми необходимыми средствами (...) Из подразделения в несколько сотен человек их наращивают до тысяч, чтобы перекрыть весь фронт», — написала Берлинская.

Волонтер призвала руководство ВСУ «взять лучшие практики работы "Рубикона"».

Ранее Берлинская заявила, что Российские войска могут выйти к Киеву зимой этого года. Она подчеркнула, что это возможно из-за потерь, которые несут ВСУ.

