В Госдуме заявили о возбуждении уголовных дел после весенней акции оппозиции в Берлине

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Василий Пискарев заявил о возбуждении нескольких уголовных дел после акции оппозиции в Берлине, состоявшейся в марте. Парламентарий в Telegram-канале утверждает, что участники событий призывали к насильственной смене власти в России.

По информации Пискарева, возбуждены уголовные дела по статьям об участии в террористической организации, призывах к экстремизму, организации экстремистского сообщества и участии в нем.

Участникам акции грозит пожизненное наказание, пояснил он. Имен подозреваемых российский парламентарий в посте не озвучил. Официально о возбуждении дел пока не сообщалось.

1 марта этого года в Германии прошла акция, организаторами которой выступили бывший муниципальный депутат Москвы Илья Яшин (признан Минюстом России иностранным агентом), журналист Владимир Кара-Мурза (признан в России иностранным агентом) и Юлия Навальная (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что вернувшиеся в Россию релоканты не должны работать в госорганах.

