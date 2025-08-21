В Госдуме высказались о работе для вернувшихся в Россию релокантов

Володин: Вернувшиеся в Россию релоканты не должны работать в госорганах

Релоканты, покинувшие Россию после начала специальной военной операции и решившие вернуться, не должны работать в госорганах или госкомпаниях. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

«Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях», — сказал спикер нижней палаты парламента.

Кроме того, «на встречу с распростертыми объятиями» не должны надеяться и вернувшиеся в Россию представители шоу-бизнеса, подчеркнул Володин.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал аморальным определять в предатели всех уехавших за последние три года из России граждан. По его словам, многие релоканты не хотят терять связь с Россией и приходят в Русские дома за рубежом, где их дети занимаются русским языком, рисованием и музыкой. Примаков также считает, что покинувшая страну творческая интеллигенция способствуют продвижению русской культуры.