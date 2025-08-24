Лавров высказался о легитимности Зеленского

Лавров: Москва признает Зеленского де-факто главой Украины

Москва признает Зеленского де-факто главой Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News, полную версию которого приводит МИД РФ.

Лавров отметил, что, согласно Конституции Украины, мандат Зеленского истек и его легитимность является отдельной темой для обсуждения. Однако президент России Владимир Путин готов с ним встретиться, заявил глава российского МИДа. При этом ключевым вопросом остается то, кто имеет право подписывать юридические документы с украинской стороны, заключил он.

В этом же интервью Лавров в ответ на вопрос о возможных ударах российских войск по гражданским объектам на Украине попросил прислать доказательства.