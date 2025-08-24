Бывший СССР
МИД России рассказал о планах Запада сорвать урегулирование конфликта

Лавров: Страны Запада пытаются нарушить процесс, запущенный Путиным и Трампом
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Западные страны пытаются не допустить переговоров по Украине и нарушить процесс урегулирования конфликта, запущенный президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Они просто ищут повод, чтобы не допустить переговоров, и хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине [президента Украины Владимира] Зеленского, который тоже упирается и выдвигает какие-то условия, требует немедленной встречи с Путиным, несмотря ни на что. Попытка нарушить тот процесс, который, в общем-то, был заложен президентами Путиным и Трампом и дал очень неплохие результаты, и мы надеемся, что эти попытки будут сорваны», — сказал Лавров.

Ранее Путин высказался о встрече с Трампом. По его словам, беседа была содержательной и откровенной.

До этого в Европе обвинили Лаврова в срыве переговоров по Украине. Неназванный чиновник заявил, что, как и ожидали в Европе, Россия саботирует мирный процесс, пытаясь «превратить идею защиты Украины в бессмысленную формальность».

