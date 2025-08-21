Мир
В Европе обвинили Лаврова в срыве переговоров по Украине

Bloomberg: Переговоры по Украине дали трещину из-за требования России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Переговоры США и России по гарантиям безопасности для Украины «фактически сорваны» из-за требования Москвы. С таким обвинением выступил неназванный европейский чиновник в интервью агентству Bloomberg.

«Отпор [главы МИД РФ Сергея] Лаврова по гарантиям безопасности фактически разорвал переговоры России с США», — сказал собеседник издания.

Причиной срыва стало требование Москвы об основе гарантий безопасности Украины на принципе «неделимой безопасности», то есть с участием РФ. Чиновник заявил, что, как и ожидали в Европе, Россия саботирует мирный процесс, пытаясь «превратить идею защиты Украины в бессмысленную формальность».

Ранее Лавров заявил, что Москва отвергает гарантии безопасности для Украины в логике противостояния с Россией. Он добавил, что предлагаемые гарантии безопасности нацелены на объединение Украины с западным миром и продолжение политики сдерживания России.

