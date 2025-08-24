Посол России пообещал крайне жесткий ответ на любые попытки покушения на торговые суда

Посол России в Канаде Олег Степанов в беседе с ТАСС пообещал крайне жесткий ответ на любые попытки покушения западных стран на торговые суда.
Таким образом он прокомментировал совместное заявление МИД Канады и Финляндии о сотрудничестве в вопросах обороны и безопасности. Ведомства заявили, что будут уделять особое внимание «рискам, исходящим от "теневого флота" России».
Степанов отметил, что суть термина «теневые танкеры» туманна, неясно, что имеет в виду Оттава. «Можно, конечно, предположить, что речь об очередной канадской неуклюжей попытке поддерживать на плаву свои и общезападные мечты насчет обретения способности мешать российскому энергоэкспорту», — сказал посол.
Он подчеркнул, что практическими возможностями осуществить подобные планы Канада и ее союзники не обладают, они понимают, что любые попытки покушения «встретят моментальный и крайне жесткий ответ».
Ранее депутат Государственной Думы Михаил Шеремет предупредил, что власти Великобритании не должны устраивать провокации в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть, иначе в случае атаки РФ даст адекватный ответ.