08:24, 24 августа 2025

Посол России пообещал крайне жесткий ответ на любые попытки покушения на торговые суда

Степанов: Любые попытки покушения на торговые суда РФ встретят жесткий ответ

Фото: Andrey Titov / Globallookpress.com

Посол России в Канаде Олег Степанов в беседе с ТАСС пообещал крайне жесткий ответ на любые попытки покушения западных стран на торговые суда.

Таким образом он прокомментировал совместное заявление МИД Канады и Финляндии о сотрудничестве в вопросах обороны и безопасности. Ведомства заявили, что будут уделять особое внимание «рискам, исходящим от "теневого флота" России».

Степанов отметил, что суть термина «теневые танкеры» туманна, неясно, что имеет в виду Оттава. «Можно, конечно, предположить, что речь об очередной канадской неуклюжей попытке поддерживать на плаву свои и общезападные мечты насчет обретения способности мешать российскому энергоэкспорту», — сказал посол.

Он подчеркнул, что практическими возможностями осуществить подобные планы Канада и ее союзники не обладают, они понимают, что любые попытки покушения «встретят моментальный и крайне жесткий ответ».

Ранее депутат Государственной Думы Михаил Шеремет предупредил, что власти Великобритании не должны устраивать провокации в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть, иначе в случае атаки РФ даст адекватный ответ.

