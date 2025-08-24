Россиян предупредили об использовании мошенниками нейросетей для обмана и шантажа

Shot: Мошенники использовали нейросеть для обмана и шантажа россиян

Россиян предупредили, что мошенники могут использовать нейросеть для обмана и шантажа. Об этом пишет Shot в своем Telegram.

Один из таких случаев мошенничества произошел в Москве. Несовершеннолетняя девушка якобы прошла по неизвестной ссылке, после чего ей написали с анонимного аккаунта в мессенджере и потребовали деньги за нерассылку ее интимных фотографий знакомым.

В распоряжении Shot оказалась полная переписка россиянки с мошенником. Анализ диалога с помощью ChatGPT показал, что с вероятностью 90 процентов текст был сгенерирован искусственным интеллектом, так как в нем присутствуют несвязные формулировки, повторяемость и механичность речи — короткие обрывки предложений без деталей и без реакции на вопросы.

Ранее россиянам раскрыли три схемы с маскирующимися под бесплатную нейросеть опасными сайтами. В одной из них пользователям предлагают скачать архив с клиентом DeepSeek для Windows.