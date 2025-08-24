Зеленский собрался в Индию

Посол Украины Полищук: Киев согласовывает поездку Зеленского в Индию

Киев согласовывает с Нью-Дели дату поездки президента Украины Владимира Зеленского в Индию. Об этом заявил агентству ANI посол страны в южноазиатской республике Александр Полищук.

Дипломат напомнил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил Зеленского приехать в Индию. «Стороны работают над этим. Мы ожидаем, что он обязательно приедет в Индию. Это будет большим достижением в наших двусторонних отношениях», — сказал он.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что резкое повышение импортных пошлин США в отношении индийских товаров из-за продолжающихся закупок азиатской страной российской нефти не поддается логическому объяснению. По его словам, представители Вашингтона до резкого ужесточения таможенной политики неоднократно просили индийские власти сделать все возможное, чтобы не допустить опасного дисбаланса на глобальном энергетическом рынке.

До этого Моди после разговора с Зеленским пообещал укреплять связи с Украиной. Он подчеркнул, что передал ему последовательную позицию Индии о необходимости «скорейшего и мирного урегулирования» конфликта на Украине.

