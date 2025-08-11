Мир
19:10, 11 августа 2025Мир

Индия заявила об укреплении связей с Украиной

Премьер Моди после разговора с Зеленским пообещал укреплять связи с Украиной
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Индия заинтересована в укреплении двусторонних связей с Украиной. Об этом в социальной сети Х заявил премьер-министр республики Нарендра Моди по итогам телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Индия по-прежнему привержена содействию в урегулировании украинского кризиса, а также дальнейшему укреплению двусторонних отношений с Украиной», — отметил политик.

Моди подчеркнул, что «был рад» беседе с Зеленским. Премьер подчеркнул, что передал ему последовательную позицию Индии о необходимости« скорейшего и мирного урегулирования» конфликта на Украине.

Ранее Зеленский заявил, что обсудил с Моди санкции против России. По его словам, лидеры договорились провести личную встречу в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

