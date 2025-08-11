Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:24, 11 августа 2025Бывший СССР

Зеленский провел переговоры с премьером Индии

Зеленский провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Продолжительный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Подробно обсудили все важные вопросы и двустороннего сотрудничества, и дипломатической ситуации в целом», — написал украинский лидер.

Зеленский отметил, что Индия поддерживает мирные усилия, придерживаясь позиции «все, что касается Украины, должно решаться при участии Украины» и заявил, что обсудил с Моди санкции против России. По его словам, лидеры договорились запланировать личную встречу в сентябре.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В ходе телефонного разговора украинский президент проинформировал Алиева о контактах с партнерами Киева, которые, по его словам, «одинаково настроены на реальное окончание войны и эффективную дипломатию».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врачей из Калининграда осудили за убийство младенца. Как наказали медиков за преступление ради улучшения статистики?

    Валя Карнавал рассказала о неожиданном комплексе

    Названы главные факторы риска тромбоза у молодых людей

    В Совфеде объяснили изоляцию Европы от встречи Путина и Трампа на Аляске

    Германия прокомментировала соглашение Армении и Азербайджана

    Зеленский провел переговоры с премьером Индии

    «Калашников» оценил мощности по производству АК-12К и РПЛ-20

    В России заговорили о плане окончания СВО

    В Британии раскрыли ключ к завершению конфликта на Украине

    Сын Кадырова станцевал лезгинку на сцене филармонии. У 17-летнего Адама заметили пистолет на поясе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости