Зеленский провел переговоры с премьером Индии

Зеленский провел телефонный разговор с премьером Индии Моди

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Продолжительный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Подробно обсудили все важные вопросы и двустороннего сотрудничества, и дипломатической ситуации в целом», — написал украинский лидер.

Зеленский отметил, что Индия поддерживает мирные усилия, придерживаясь позиции «все, что касается Украины, должно решаться при участии Украины» и заявил, что обсудил с Моди санкции против России. По его словам, лидеры договорились запланировать личную встречу в сентябре.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В ходе телефонного разговора украинский президент проинформировал Алиева о контактах с партнерами Киева, которые, по его словам, «одинаково настроены на реальное окончание войны и эффективную дипломатию».