В Омске женщина спустя почти три года нашла свою пропавшую собаку

Жительница Омска нашла свою пропавшую собаку спустя 2 года и 8 месяцев после ее исчезновения. Ее историей заинтересовалось издание МК.RU.

По словам женщины, она из-за проблем со здоровьем в январе 2023 года отдала свою собаку по кличке Герда на платную передержку. Однако «временная» хозяйка животного вскоре перестала выходить на связь, постоянно меняла номера телефонов и переезжала. Спустя некоторое время выяснилось, что она просто выбросила собаку на улицу.

С тех пор хозяйка пыталась найти своего питомца: постоянно развешивала объявления о пропаже, предлагала вознаграждение и публиковала посты о розыске в социальных сетях. В конце концов спустя почти три года ей удалось отыскать собаку. «Герда дома! Спасибо огромное всем за помощь и поддержку! Без вашей помощи я бы не справилась! Такие тяжелые поиски были, столько пройдено, столько человек помогали! Спасибо огромное вам. Я пишу и просто плачу», — написала в соцсетях счастливая россиянка.

