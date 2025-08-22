Названа самая стильная собака года

Vogue выбрал самую стильную собаку года для новой обложки журнала

Пес по кличке Танго стал звездой новой обложки журнала Dogue — спецпроекта Vogue. Об этом сообщается на сайте модного журнала.

Танго назвали самой стильной собакой года по результатам фотоконкурса. В нем приняли участие более 50 тысяч животных-моделей. Жюри из редакторов Vogue и приглашенных экспертов оценивало работы по трем критериям: композиция фотографии, личность собаки, переданная через фото, и dogueness — соответствие духу журнала Dogue.

В итоге судьям удалось отобрать 27 финалистов. Их фотографии вызвали ожесточенные споры в редакции. «Скажем так, мы не видели сотрудников Vogue настолько увлеченными чем‑либо со времен распродажи образцов Prada», — отмечается на сайте. В конце концов их выбор пал на Танго.

На фотографии пес сидит на кресле в цветочек. По словам жюри, он покорил их эффектной позой и сдержанным, но выразительным взглядом.

Хозяйка Танго Дженнифер рассказала, что он очень активен и любит охотиться за ящерицами. Как отмечает женщина, иногда Танго ведет себя как человек: устанавливает долгий зрительный контакт и использует мимику.

Ранее сообщалось, что в США в рамках ежегодного конкурса «Самая уродливая собака мира» победила Петуния породы бульдог. Она жила в жутких условиях у неорганизованного заводчика в Лас-Вегасе, пока ее не спасли.

