15:34, 10 августа 2025Из жизни

Выбрана самая уродливая собака в мире

NYT: На конкурсе самой уродливой собаки в США победила бульдог по кличке Петуния
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Noah Berger / AP

В США в рамках ежегодного конкурса «Самая уродливая собака мира» победила бульдог по кличке Петуния, которая ранее была спасена из неблагоприятных условий содержания. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Петуния, двухлетняя бесшерстная помесь английского и французского бульдога из Юджина, штат Орегон, приехала на ярмарку в округе Сонома, штат Калифорния, не как идеально подготовленная выставочная собака, а просто такой, какая она есть», — сказано в сообщении.

Петуния провела часть своей жизни в неблагоприятных условиях у неорганизованного заводчика в Лас-Вегасе. Спасатели из приюта Luvable Dog Rescue в Орегоне перевезли ее на север, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что конкурс самых уродливых собак проводится в калифорнийском городе Петалума с 1971 года. Его цель — показать, что истинная красота питомцев определяется не их породой, а той любовью и радостью, которые они приносят своим хозяевам.

В прошлом году самой уродливой в мире собакой сочли лохматого пекинеса с высунутым языком по кличке Дикая Штучка. До этого восьмилетний пекинес участвовал в конкурсе четыре раза, но только в 2024 году его выбрали победителем.

