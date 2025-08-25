Дмитрук: Зеленский помолился за мир, но отправляет украинцев на мясорубку

Президент Украины Владимир Зеленский помолился за мир, но при этом он продолжает отправлять граждан на мясорубку. На это указал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Зеленский вместе с представителями разных конфессий в Софийском соборе устроил «экуменическую молитву» о «мире, свободе и процветании Украины».

«Но позвольте спросить: за что и кому они “молятся”? Когда каждый знает, что в стране убивают, что братьев бросают в мясорубку, что кровь льется каждый день?”» — задался вопросом парламентарий.

Ранее Зеленский в ходе своего обращения по случаю Дня независимости Украины заявил, что страна больше никогда не будет «принуждена к стыду, который русские называют компромиссом».