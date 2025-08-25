Бывший СССР
01:06, 25 августа 2025Бывший СССР

Депутат Рады задал неудобный вопрос Зеленскому

Дмитрук: Зеленский помолился за мир, но отправляет украинцев на мясорубку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский помолился за мир, но при этом он продолжает отправлять граждан на мясорубку. На это указал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Зеленский вместе с представителями разных конфессий в Софийском соборе устроил «экуменическую молитву» о «мире, свободе и процветании Украины».

«Но позвольте спросить: за что и кому они “молятся”? Когда каждый знает, что в стране убивают, что братьев бросают в мясорубку, что кровь льется каждый день?”» — задался вопросом парламентарий.

Ранее Зеленский в ходе своего обращения по случаю Дня независимости Украины заявил, что страна больше никогда не будет «принуждена к стыду, который русские называют компромиссом».

