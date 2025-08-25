Депутат Рады задал неудобный вопрос Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский помолился за мир, но при этом он продолжает отправлять граждан на мясорубку. На это указал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Зеленский вместе с представителями разных конфессий в Софийском соборе устроил «экуменическую молитву» о «мире, свободе и процветании Украины».
«Но позвольте спросить: за что и кому они “молятся”? Когда каждый знает, что в стране убивают, что братьев бросают в мясорубку, что кровь льется каждый день?”» — задался вопросом парламентарий.
Ранее Зеленский в ходе своего обращения по случаю Дня независимости Украины заявил, что страна больше никогда не будет «принуждена к стыду, который русские называют компромиссом».